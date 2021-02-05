В Перми пройдет полуфинал Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства»

Организаторы Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» – объявили о том, что полуфинал состязания состоится в Перми.«Впереди новые испытания: дистанционное тестирование, очные полуфиналы и финал. Мы получили много заявок от регионов на проведение очных этапов. Исходя из наибольшего количества регистраций и заинтересованности регионов, лидерами стали: Пермский край, Тюменская область, Камчатский край, Краснодарский край, Калужская область, Мурманская область. Именно здесь в этом году состоятся полуфиналы конкурса», – сообщил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.Пермский край вошел в ТОП-10 по числу заявок среди других регионов России. По сравнению с первым сезоном число участников от Прикамья увеличилось в два раза и составило 330.В настоящее время идет согласование графика проведения очных этапов конкурса.Победители конкурса получат возможность пройти обучение в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей», выиграть гранты на реализацию проекта, получить призы от партнеров, пройти стажировку в ведущих компаниях сферы туризма, выбрать наставника из числа лидеров отрасли и стать частью профессионального сообщества «Мастеров гостеприимства».