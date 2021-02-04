В Краснокамске задержан закладчик с крупной партией мефедрона
"Сам закладчик поначалу отрицал вину и заверял, что мефедрон планировал сразу же уничтожить. Таким образом, по словам задержанного, он «боролся» с наркопреступеностью. Однако эту версию оперативники «разбили» очень быстро. В телефоне у задержанного сыщики нашли точные координаты пяти тайников с марихуаной, которые он успел оборудовать за два дня до задержания. Все закладки были обнаружены, в общей сложности изъято около 200 граммов растительного наркотика", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали курьера, который поставил для закладчика партию мефедрона. Подозреваемым оказался 22-летний житель Краснокамска. Оба задержанных арестованы. По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье застрелили медведя, в чью берлогу провалился человек
Прокуратура края выявила нарушения, связанные с утверждением тарифов в сфере ЖКХ
То кони скачут, то избы горят. Список женских профессий расширился
Дмитрий Махонин совершил рабочую поездку в Чернушку
В Перми совершено жестокое двойное убийство. Подозреваемый задержан
Кровь как лекарство
В пермских автобусах будут показывать ролики о пропавших людях
Борьба со снегом. К проблеме подключилась прокуратура
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2021
В Прикамье поступило еще 7500 доз вакцины от COVID-19
Добавить комментарий: