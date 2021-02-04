В Краснокамске задержан закладчик с крупной партией мефедрона

В Прикамье сотрудники наркоконтроля задержали 33-летнего уроженца Кудымкара с крупной партией мефедрона. Спецоперация прошла на автозаправке в пригороде города Краснокамск, куда подозреваемый подъехал на иномарке вместе с сожительницей. Мужчина попытался скрыться от полицейских, оставив ключи в замке зажигания и подругу.Сыщики установили, что незадолго до задержания мужчина забрал наркотики из специально оборудованного для него тайника в лесном массиве и спрятал их в салоне автомобиля. В ходе обыска машины полицейские обнаружили и изъяли 40 свертков, обмотанных разноцветной изолентой. В каждой упаковке хранилось примерно по 1 грамму мефедрона. По версии полицейских, мужчина с августа прошлого года работал закладчиком в интернет-магазине по сбыту запрещенных веществ. По заданию оператора, эти наркотики он планировал разложить для рядовых потребителей на территории Кудымкара."Сам закладчик поначалу отрицал вину и заверял, что мефедрон планировал сразу же уничтожить. Таким образом, по словам задержанного, он «боролся» с наркопреступеностью. Однако эту версию оперативники «разбили» очень быстро. В телефоне у задержанного сыщики нашли точные координаты пяти тайников с марихуаной, которые он успел оборудовать за два дня до задержания. Все закладки были обнаружены, в общей сложности изъято около 200 граммов растительного наркотика", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили и задержали курьера, который поставил для закладчика партию мефедрона. Подозреваемым оказался 22-летний житель Краснокамска. Оба задержанных арестованы. По фактам незаконного оборота наркотических средств возбуждены уголовные дела.