"Ощущение свободы". Пермячка стала помощницей машиниста

В 2021 году список профессий, где ограничивается труд женщин, сократился с 456 позиций до 100. Героиня нашего следующего сюжета устроилась помощником машиниста.Из-за резкого похолодания в Перми поезд буквально обледенел. На стоянку при этом несколько минут, и никаких скидок на то, что Наталья работает первый месяц.Наталья Кадилова, помощник машиниста: "Машина ледяная пришла — надо этот лёд отшибать. Естественно, можно говорить, женская-не женская это работа. Но это надо сделать, поэтому на интервью у меня сегодня и времени-то нет". Во время стажёрской поездки в декабре помощник машиниста была с ярким маникюром, сегодня ногти уже без лака и коротко подстрижены.Наталья Кадилова, помощник машиниста: "Охрана труда — норма не длиннее двух миллиметров".Но это мелочи, главное — говорит Наталья — возможность заниматься тем, что действительно нравится. Так уж вышло — девушка с детства разбивала стереотипы.Наталья Кадилова, помощник машиниста: "Техникой увлекалась всегда — не только колёсной. Техника, механика. Оружие люблю, пулевой стрельбой занималась. Наверно, я просто очень активный человек — это даёт ощущение свободы".2021 год дал возможность обрести работу по ранее недосягаемой для женщин профессии 9 пермским девушкам.Поезд едет по маршруту «Владивосток-Москва». Наталья будет работать на участке от Перми до станции «Балезино». Вот так выглядит место помощника машиниста. Он обязан в буквальном смысле следить за дорогой - нет ли там людей — и за другими составами.Перед тем, как подняться в настоящую кабину поезда, девушки полгода изучали теорию, практику, сдавали экзамены. Наравне со всеми. О новых коллегах мужчины отзываются осторожно.Андрей Рябков, машинист: "Работать со всеми можно, если они выполняют свои обязанности. Наталья Юрьевна выполняет как помощник машиниста — меня устраивает". А вот за кадром машинисты признаются — уйти от стереотипов пока не получается.Арсений Исаев, машинист: "Бывают сложности в работе, когда нужна мужская рука, но на то мы и бригада — помогаем друг другу".Между тем, набор на обучение помощников машиниста продолжается. Вакансий только в Перми — около сотни. Требования к кандидатам - возраст старше 18 лет, как минимум среднее образование и хорошее здоровье.