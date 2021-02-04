В Прикамье застрелили медведя, в чью берлогу провалился человек

Оказался не то, кого искали - в Яйве зафиксирован уже третий случай контакта медведя и человека, и в отличие от первых двух эта встреча без последствий не осталась.

Ивана Семеновых, водитель лесозаготовительного комбайна, поехал на лыжах осматривать делянку. В снегу не заметил медвежью берлогу и провалился туда. Зверь сломал лыжу и вцепился в мужчину.

"На ноге две дыры, в голове дыра, ухо оторвал".

Драка, продолжалась недолго, в итоге, как вспоминают коллеги, медведь сам отпустил мужчину.

Виталий Тёплых, государственный охотничий инспектор Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Видели, визуально определили, что они боролись в снегу. Медведь в одну сторону убежал, охотник в другую".

Охотинспекторы получили разрешение на отстрел зверя. Нашли берлогу и начали охоту за медведем. Нашли через несколько часов.Виталий Тёплых, государственный охотничий инспектор Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края: "Увидели его, зарычал, агрессивную стойку принял, пришлось применить оружие, медведь был уничтожен".

Иван Семеновых находился на вахте. Его после инцидента отвезли домой в деревню Золотанка Красновишерского района. Пришили ухо, обработали раны. В каком состоянии он находится сейчас, узнать не удалось. В Золотанке нет ни интернета, ни сотовой связи.В Александровском районе за одну зиму произошло уже три неприятных случая с медведями. Чуть раньше хищник вышел в посёлок Яйва. Тогда на один день в школах отменили занятия, на улицы вышли патрули полиции.

Медведь забрался в частный сектор поздней ночью. Возле одного дома сломал забор, перебрался в соседний огород и дальше убежал в лес.

Хозяйка в этот момент спала, выйдя во двор, обомлела, увидев следы. Как выяснилось, медведь по какой-то причине не лег в спячку.

Нина Поносова: "Ко мне прямо к колодцу подошёл, а потом, не знаю, пошёл к соседнему огороду, а там сетка, он перепрыгнул и ушел".

А еще раньше медведь зашел на ферму и сломал несколько ульев с пчелами. Между тем, местные жители в лес ходить не боятся. Говорят, живут рядом и встреча с дикими зверями для них дело обычное.

"А тут были медвежата. Медведь и медведь. Посмотрели, он отошёл, и мы ушли. Нестрашно".