Прокуратура края выявила нарушения, связанные с утверждением тарифов в сфере ЖКХ

Прокуратура Пермского края в ходе надзорных мероприятий выявила отдельные нарушения в Министерстве тарифного регулирования и энергетики Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.Установлено, что тарифы расходов на аренду основных производственных средств (тепловые сети, спецтехника, участвующая в захоронении ТКО) не обоснованы. Также заявленные одной из территориальных сетевых организаций объекты электросетевого хозяйства фактически не находились в ее пользовании, что повлекло за собой расчет тарифа в завышенном размере. В настоящее время состоялось 3 решения Пермского краевого суда, одно из которых вступило в законную силу.Кроме этого ведомством цены для иных потребителей, помимо населения, устанавливались выше экономически обоснованных. При этом вопрос о компенсации межтарифной разницы правительством субъекта не решался. В связи с этим прокуратурой края в суд направлен иск об оспаривании правовых актов Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края, которыми утверждены соответствующие цены.В декабре 2020 года в связи с выявленными нарушениями при утверждении инвестиционных программ прокуратурой края внесено представление и.о. министра тарифного регулирования и энергетики Пермского края, которое рассмотрено, принимаются меры к устранению выявленных нарушений.Отдельные нарушения, связанные с несвоевременным выполнением организациями в сфере ЖКХ мероприятий таких программ, выявлены и территориальными прокурорами.Напомним, ранее Генпрокуратура РФ включала Пермский край включен в число субъектов РФ, в которых надзорное ведомство усилит контроль над тарифами на жилищно-коммунальные услуги.