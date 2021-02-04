То кони скачут, то избы горят. Список женских профессий расширился

В 2021 году список профессий, где ограничивается труд женщин, сократился с 456 позиций до 100. Так, приказом Министерства труда россиянкам теперь разрешено работать не только помощниками машинистов на поездах дальнего следования, но и машинистами электричек. Женщины вполне законно могут стать частью палубной команды на морских или речных судах, вести верхолазные работы на высоте более 10 метров, чинить автомобили, управлять большегрузами.Тем не менее к сотне профессий девушки всё-таки не допускаются: запрещённой для женского пола остаётся профессия шахтёра, пожарного (когда речь идёт о непосредственном тушении). Нельзя работать с ртутью, хлором, управлять бульдозером и укладывать асфальт. Эти запреты связывают с факторами, опасными для женского здоровья.