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Прокуратура края выявила нарушения, связанные с утверждением тарифов в сфере ЖКХ →
То кони скачут, то избы горят. Список женских профессий расширился
Тем не менее к сотне профессий девушки всё-таки не допускаются: запрещённой для женского пола остаётся профессия шахтёра, пожарного (когда речь идёт о непосредственном тушении). Нельзя работать с ртутью, хлором, управлять бульдозером и укладывать асфальт. Эти запреты связывают с факторами, опасными для женского здоровья.
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