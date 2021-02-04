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Кровь как лекарство
Как известно, основной способ лечения COVID-19 — медикаментозный. Но в тяжелых случаях врачам не запрещено использовать и переливание крови. В организм больного подсаживают антитела, ранее произведенные другим организмом.
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