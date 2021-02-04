В пермских автобусах будут показывать ролики о пропавших людях
«Убедительная просьба обращать внимание на информацию. Возможно, потерявшийся человек находится рядом с вами или вы могли его видеть на улицах городах. Все данные необходимо сообщать на горячую линию отряда 8 (800) 700-54-52 или номеру 112», - сообщили в компании.
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