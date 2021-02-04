В Перми совершено жестокое двойное убийство. Подозреваемый задержан
Как сообщается, убитая женщина была беременной.
Задержан подозреваемый - сожитель убитой. У них есть другие совместные дети. Убитый мужчина отец погибшей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело.
По словам соседей, они удивлены поступком подозреваемого, характеризуют его как работящего и спокойного человека.
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