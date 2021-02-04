Борьба со снегом. К проблеме подключилась прокуратура

О накале борьбы со снегом в Перми. На новый виток она вышла сегодня, когда подключаться пришлось прокуратуре.В парковочный карман на дублере улицы Революции Алексей ставит машину почти каждый день, работает недалеко. Обычно авто оставлял у соседнего дома, но сегодня там не очищено.Алексей Гусев: "Соседняя парковка. Обычно там парковался. Там сейчас заехать невозможно".Между тем, на этой улице уборочная техника сегодня поработала. Особое внимание уделяют не только тротуарам, но и парковкам. Вот только несмотря на ограждающие ленты, которые разместили тут заранее, машины все равно стоят и мешают работать технике.Артем Маркишев, начальник участка: "Просьба убирать. Тогда мы будем качественнее производить уборку".Проверки качества работы подрядчиков по уборке снега ежедневно проводят представители МКУ «Благоустройство Свердловского района». Все нарушения фиксируются и направляются подрядчикам. По итогам работы за прошлый месяц они получили неустойку в 400 тысяч рублей. Дмитрий Бартоломей, заместитель директора МКУ «Благоустройство Свердловского района»: "В первую очередь уделяется внимание контролю за состоянием тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных карманов. Подрядчику дается предписание за некачественное выполнение работ".В целом по Перми за некачественную уборку снега оплату подрядчикам за январь снизили почти на 2 млн рублей. О таком решении в своем аккаунте Instagram сообщил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. Если в феврале ситуация не улучшится - неустойки не избежать. А вот за дворы ответственность несут УК и ТСЖ. Проверки тут тоже проводят ежедневно. К примеру, «УК-2» которая обслуживает дом на улице Пихтовая, 24, уже заинтересовалась прокуратура.В случае бездействия управляющих организаций администрация района сразу направляет материалы в ИГЖН по Пермскому краю и прокуратуру района.Если в дворовых проездах есть колеи? и в ГИБДД сочтут, что они мешают безопасному движению, то ТСЖ или УК могут быть привлечены к административной ответственности. Для юрлиц сумма от 300 тысяч рублей.В случае нареканий пермяки могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».