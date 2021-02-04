← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2021
В пермских автобусах будут показывать ролики о пропавших людях →
Борьба со снегом. К проблеме подключилась прокуратура
В парковочный карман на дублере улицы Революции Алексей ставит машину почти каждый день, работает недалеко. Обычно авто оставлял у соседнего дома, но сегодня там не очищено.
Алексей Гусев: "Соседняя парковка. Обычно там парковался. Там сейчас заехать невозможно".Между тем, на этой улице уборочная техника сегодня поработала. Особое внимание уделяют не только тротуарам, но и парковкам. Вот только несмотря на ограждающие ленты, которые разместили тут заранее, машины все равно стоят и мешают работать технике.
Артем Маркишев, начальник участка: "Просьба убирать. Тогда мы будем качественнее производить уборку".
Проверки качества работы подрядчиков по уборке снега ежедневно проводят представители МКУ «Благоустройство Свердловского района». Все нарушения фиксируются и направляются подрядчикам. По итогам работы за прошлый месяц они получили неустойку в 400 тысяч рублей. Дмитрий Бартоломей, заместитель директора МКУ «Благоустройство Свердловского района»: "В первую очередь уделяется внимание контролю за состоянием тротуаров, пешеходных дорожек, остановочных карманов. Подрядчику дается предписание за некачественное выполнение работ".
В целом по Перми за некачественную уборку снега оплату подрядчикам за январь снизили почти на 2 млн рублей. О таком решении в своем аккаунте Instagram сообщил временно исполняющий полномочия главы Перми Алексей Дёмкин. Если в феврале ситуация не улучшится - неустойки не избежать. А вот за дворы ответственность несут УК и ТСЖ. Проверки тут тоже проводят ежедневно. К примеру, «УК-2» которая обслуживает дом на улице Пихтовая, 24, уже заинтересовалась прокуратура.
В случае бездействия управляющих организаций администрация района сразу направляет материалы в ИГЖН по Пермскому краю и прокуратуру района.Если в дворовых проездах есть колеи? и в ГИБДД сочтут, что они мешают безопасному движению, то ТСЖ или УК могут быть привлечены к административной ответственности. Для юрлиц сумма от 300 тысяч рублей.
В случае нареканий пермяки могут обращаться в администрации своих районов или на ресурс «Управляем вместе».
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.02.2021
В Прикамье поступило еще 7500 доз вакцины от COVID-19
С 15 февраля в Перми начнется демонтаж ледовых городков
Доверяй, но проверяй. Результат поверки газового счетчика должны внести во ФГИС «Аршин»
Дом на Пихтовой-24 оброс "сталактитами"
Что это было? Прохожий бравирует похожим на оружие предметом
Надвигающиеся на Прикамье циклоны принесут новые снегопады
Работы по уборке снега в Перми ведутся круглосуточно
Терминатору из Кунгура поставили мат
Краевые власти обсудили перспективы развития Чердынского округа
Добавить комментарий: