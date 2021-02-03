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С 15 февраля в Перми начнется демонтаж ледовых городков
В этом году в Перми было размещено восемь локальных ледовых комплексов в районах города и четыре — на новогоднем маршруте. Главная тема новогоднего оформления Перми этой зимой - космическая. Всего город украшают более 2,3 тысяч свето-иллюминационных элементов, из которых 700 – новые. Демонтаж остального новогоднего оформления начнется с 1 марта.
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