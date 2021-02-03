Доверяй, но проверяй. Результат поверки газового счетчика должны внести во ФГИС «Аршин»

Жителям Пермского края, чьи счетчики не прошли поверку, в феврале могут прийти квитанции с иными суммами, за потребленный коммунальный ресурс. Мораторий, введенный весной прошлого года, завершился 1 января. Граждан временно освобождали от обязанности проводить поверку приборов учета, теперь это вновь необходимо делать.По статистике газовиков, в крае примерно 8 тысяч приборов учета газа не прошли поверку в срок. Таким абонентам суммы начисляются по нормативу. Во время поверки счетчиков необходимо проверить аккредитацию организации, разрешительные документы и поинтересоваться, будет ли акт поверки зарегистрирован должным образом.С сентября 2020 года результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями, включенными во ФГИС «Аршин» - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Абонентская служба «Газпром межрегионгаз Пермь» будет принимать от абонентов бумажные свидетельства о поверке. Однако, если подтверждения этим сведения во ФГИС «Аршин» не будет, начисления будут продолжаться по нормативу. Ответственный за передачу сведения – аккредитованная организация, которая проводит поверки приборов учета газа.