Доверяй, но проверяй. Результат поверки газового счетчика должны внести во ФГИС «Аршин»
По статистике газовиков, в крае примерно 8 тысяч приборов учета газа не прошли поверку в срок. Таким абонентам суммы начисляются по нормативу. Во время поверки счетчиков необходимо проверить аккредитацию организации, разрешительные документы и поинтересоваться, будет ли акт поверки зарегистрирован должным образом.
С сентября 2020 года результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями, включенными во ФГИС «Аршин» - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Абонентская служба «Газпром межрегионгаз Пермь» будет принимать от абонентов бумажные свидетельства о поверке. Однако, если подтверждения этим сведения во ФГИС «Аршин» не будет, начисления будут продолжаться по нормативу. Ответственный за передачу сведения – аккредитованная организация, которая проводит поверки приборов учета газа.
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