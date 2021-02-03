В Прикамье поступило еще 7500 доз вакцины от COVID-19
Новая партия распределена между 47 медучреждениями Пермского края для продолжения вакцинации населения. Вакцина поступит в пермские ГКП № 4, ГКП № 2, ГП № 7, ГБ № 6, КБ Свердловского района, ГКБ им. С.Н. Гринберга, ГКП № 5, ГКП г. Перми, в ЦРБ Пермского района, а также в медицинские учреждения Чернушки, Краснокамска, Нытвы, Добрянки, Соликамска, Лысьвы, Чусового, Березников, Кунгура, Кудымкара, Чайковского, Оханска, Частых, Ильинского, Осы, Барды, Елово, Кишерти, Суксуна, Березовки, Орды, Верещагино, Очера, Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Горнозаводска, Чердыни, Красновишерска, Куеды, Октябрьского, Уинского, Губахи (филиал ГКБ № 4) и Гайн.
Таким образом, после поступления вакцины в лечебные учреждения, сделать прививки от COVID-19 смогут жители всех территорий Пермского края.
Напомним, вакцинация двухкомпонентной вакциной проводится с интервалом в 21 день. Чтобы сделать прививку, нужно заранее записаться: сделать это можно через регистратуру поликлиники или портал «Госуслуги» и сайт k-vrachu.ru.
В Пермском крае по состоянию на утро 3 февраля первым компонентом привиты 9 376 человек, вторым – 2 168.
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