Работы по уборке снега в Перми ведутся круглосуточно
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23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
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В Кунгуре и Краснокамске отремонтируют детские школы искусств
В крае начали заготовку антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19
В Прикамье пройдет финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года»
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2021
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