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Терминатору из Кунгура поставили мат
Выиграть можно, но не каждому. Терминатор из Кунгура освоил игру в шахматы, а параллельно - умение вести интеллектуальную беседу.Ходы противника вводятся через компьютер, робот оценивает положение, и озвучивает свой ход. Человек-ассистент двигает фигуры, сам терминатор пока не может работать с такими мелкими предметами.
Новыми знаниями своё детище наполняет создатель. Из настольных игр Александр Осипович выбрал шахматы. Робот, который оценивает окружающую обстановку, запоминает имена людей и названия предметов, теперь ещё и шахматист.
Александр Осипович: "У Джона Генри есть преимущество, это скорость мышления. У него заложен альманах из полутора миллионов ходов". В своё время Александру понравился фильм про киборга из будущего. Настолько, что уже несколько лет он планомерно делает своего терминатора, создавая его части на 3D-принтере. Имя взяли из сериала «Хроники» Сары Коннор. Два года назад это были торс и голова, сейчас есть действующие руки и ноги-муляжи
Оксана Арович, жена создателя робота: "Для меня это как ещё один член семьи. За ним ухаживаю. Пыль вытираю чаще!"Что касается новых знаний - новости по Кунгуру разлетаются быстро: Денис Поляков, кандидат в мастера спорта по шахматам сразился с роботом, и даже смог поставить Джону Генри мат, что оказалось весьма непросто.
Денис Поляков, кандидат в мастера спорта по шахматам: "С человеком играть поприятнее, он может занервничать, ошибиться, а компьютер, он да, у него нет чувств никаких".
Пока Джон Генри только сидит. Со временем, говорит Александр, должен встать и пойти. А пока он и робот приглашают всех желающих сыграть в шахматы. И ждут ответа от Арнольда Шварценеггера - Терминатора экранного, к которому записали видеообращение - предложение встретиться.
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