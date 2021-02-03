Надвигающиеся на Прикамье циклоны принесут новые снегопады

Синоптики обещают пермякам интенсивные снегопады. В Пермском крае на этой неделе будет тепло и снежно из-за надвигающихся на Прикамье циклонов.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "Днем в четверг начнет сказываться влияние подходящего с запада циклона, начнутся осадки - небольшой умеренный снег. Потеплеет до -6...-8 градусов на большей части края. Дальнейшее потепление ожидается в пятницу с выходом циклона с юго-запада со стороны Поволжья, который вынесет очень теплую воздушную массу с Каспийского моря на Урал. Предварительно, вечером в пятницу могут начаться сильные снегопады. Температура в южной части края и возможно в Перми может подняться до нулевой отметки. Пока точно неизвестно, когда это потепление произойдет, по разным оценкам в пятницу днем или в ночь на субботу. Это потепление станет преддверием мощного похолодания".