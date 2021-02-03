Краевые власти обсудили перспективы развития Чердынского округа

Развитие отдельной территории - Чердынского округа - обсуждали на системном часе у губернатора Дмитрия Махонина. В стратегии развития всего Пермского края упор делается на выравнивании уровня жизни центра и окраин.Лось — исторический символом Чердыни. Расположение памятника на площади перед автостанцией говорит – это одно из знаковых мест на карте города. Значит, и вид должен быть соответствующий. Кассир Екатерина Горелова рассказала, что в прошлом году здесь уже начали приводить территорию в порядок.Ремонт выполнен в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Второй этап - благоустройство площади - продолжится в этом году.Артём Коуров, начальник МКУ «Управление развития инфраструктуры Чердынского городского округа»: "В летний период мы перейдем на саму площадь. Сейчас вносятся изменения в новый дизайн-проект, так как есть предпосылки, что будет построено новое здание автостанции".Также в городе Чердынь изменения коснулись спортивной составляющей жизни — в 2020-м реконструировали стадион.Пока эти 100 мест на трибуне ждут лета и отмены ограничительных мер, стадион пользуется популярностью зимой, катаются лыжники. А под толщей снега находится футбольное поле с искусственным покрытием — размером 113 на 72 метра. Одно из самых больших в регионе. Здесь можно проводить не только соревнования регионального уровня, но и всероссийского масштаба.Помимо футбольного поля, появилась беговая дорожка с резиновым покрытием и это далеко не предел. Татьяна Спирина, председатель МБУ «Комитет физической культуры и спорта»: "Хотелось бы, конечно, дооснастить данный объект. Здесь не хватает универсальной спортивной площадки для занятий волейболом, баскетболом, большим теннисом".Ещё одно заметное изменение – 71 контейнерная площадка. Они появились там, где раньше их никогда не было – сразу в 27 сельских населённых пунктах.Более детальное обсуждение вопросов по реализации национальных проектов в Чердынском городского округе состоялось во время системного часа при губернаторе Пермского края Дмитрии Махонине.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "У нас 13 нацпроектов и в продолжение их приняты региональные проекты. Задача этих проектов – создание достойных условий для жизни людей, причем не только в крупных городах, но и глубинке".По итогам заседания предложено перенести строительство многофункциональной спортивной площадки из села Рябинино на стадион в Чердынь, так как в Рябинино будет построена школа уже со спортивными объектами. Дмитрий Махонин также поручил внимательно отнестись властям округа к темпам выполнения нацпроектов.