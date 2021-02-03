В Перми в этом году собственное жильё получат 139 детей-сирот

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Квартиры приобретаются в разных районах города – общее число закупаемых квартир в одном доме не должно составлять более 25% от общего количества квартир этого дома. Закупка жилых помещений осуществляется в соответствии со всеми требованиями законодательства, в основном, это первичный рынок жилья.
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