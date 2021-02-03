В Кунгуре и Краснокамске отремонтируют детские школы искусств

Министерство культуры России подвело итоги федерального отбора на модернизацию детских школ искусств в рамках национального проекта «Культура». Из подготовленных Пермским краем заявок ведомством поддержано 8 на сумму 66,7 млн. руб. Это позволит уже в текущем году отремонтировать две детские школы искусств в Кунгуре и Краснокамске. В следующем году будут приведены в порядок учреждения в Губахе и Лысьве, в 2023 году – ДШИ в Верещагино (вместе с филиалом), Чайковском и Кизеле.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» были заменены инструменты в 10 детских школах искусств из шести муниципальных образований Прикамья – также благодаря федеральной субсидии. На ближайшие годы запланирована дальнейшая работа по улучшению инструментов и оборудования.

Еще один проект, направленный на поддержку музыкально одаренных детей, связан со строительством краевой музыкальной школы-интерната, рассчитанной на 350 учащихся. В школе планируется интегрировать образовательные и музыкальные предметы и предоставить возможность для проживания учеников из отдаленных территорий. Строительство этой школы – один из приоритетных объектов программы «Пермь-300», реализуемой к юбилею столицы Прикамья.