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В крае начали заготовку антиковидной плазмы для лечения больных COVID-19
Лечение методом введения антиковидной плазмы пациентам широко применяется как в России, так и за рубежом. При этом важным этапом получения плазмы является обследование донорской крови на наличие титра антител, а также заготовка биоматериала.
Помочь врачам Прикамья в борьбе с коронавирусной инфекцией может любой желающий. Для этого нужно стать донором крови, к которым предъявляются обязательные требования: возраст от 18 лет; масса тела более 50 килограмм; хорошее самочувствие и отсутствие симптомов ОРВИ; отсутствие ВИЧ, гепатитов В и С.
При этом наличия официального подтверждения о перенесенной коронавирусной инфекции не требуется. При сдаче крови она проверяется на наличие антител, и при обнаружении достаточного титра плазма донора используется, как антиковидная.
Отметим, тем, кто переболел инфекцией, перед сдачей донорской крови необходимо выждать восстановительный период. Это 1 месяц после легкого течения COVID-19 и 4 месяца при обычном или осложненном течении болезни.
Первое в регионе переливание больным с COVID-19 плазмы крови доноров врачи Краевой больницы им. Е.А. Вагнера выполнили 1 февраля. Процедура была проведена для двух пациентов, проходящих лечение в инфекционном отделении стационара. Сейчас оба пациента чувствуют себя хорошо.
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