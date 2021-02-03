В Прикамье пройдет финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года»

В Пермском крае с 10 по 14 февраля пройдет заключительный этап XI конкурса «Воспитатель года России». За главный приз «Хрустальную жемчужину» в краевой столице будут соревноваться участники из 80 регионов страны. Пермский край представит победитель муниципального и краевого этапов конкурса «Учитель года – 2020» в номинации «Педагог дошкольного образования» воспитатель детского сада «Экосад» города Перми Анастасия Кораблева.По традиции финал проходит на родине абсолютного победителя. В 2019 году в конкурсе первое место занял воспитатель пермского детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев.участникам конкурса предстоит пройти заочный тур и очные конкурсные испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Из числа участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются пятнадцать лауреатов конкурса. Полуфинал пройдет 12 февраля.Среди лауреатов по результатам двух конкурсных заданий «Мастер-класс» и «Ток-шоу «Профессиональный разговор», который проведет актер театра и кино, певец, телеведущий Михаил Полицеймако, определится обладатель «Хрустальной жемчужины».Мероприятия с участием лауреатов конкурса традиционно транслируются в режиме реального времени на сайте конкурса.