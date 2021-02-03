← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2021
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В Прикамье пройдет финал Всероссийского конкурса «Воспитатель года»
По традиции финал проходит на родине абсолютного победителя. В 2019 году в конкурсе первое место занял воспитатель пермского детского сада «Школа рыцарей и принцесс» Евгений Пепеляев.
участникам конкурса предстоит пройти заочный тур и очные конкурсные испытания: «Моя педагогическая находка» и «Педагогическое мероприятие с детьми». Из числа участников, набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге, определяются пятнадцать лауреатов конкурса. Полуфинал пройдет 12 февраля.
Среди лауреатов по результатам двух конкурсных заданий «Мастер-класс» и «Ток-шоу «Профессиональный разговор», который проведет актер театра и кино, певец, телеведущий Михаил Полицеймако, определится обладатель «Хрустальной жемчужины».
Мероприятия с участием лауреатов конкурса традиционно транслируются в режиме реального времени на сайте конкурса.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2021
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