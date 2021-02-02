«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2021
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
|Главная Новости Видео О нас
|в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи
Выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
|
01.02.2021 в 17:00
26.01.2021 в 10:45
26.01.2021 в 10:15
26.01.2021 в 09:40
25.01.2021 в 15:40
02.02.2021 в 16:55
18.01.2021 в 14:30
29.12.2020 в 12:30
23.12.2020 в 14:20
21.12.2020 в 17:00
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 02.02.2021
Предприниматели Прикамья смогут получить субсидию на возмещение затрат
Россия, которую вы еще не видели
В Перми мужчина ограбил школьницу
Начинается подготовка к демонтажу упавшего башенного крана
В Перми на пожаре погиб человек
День ювелира в Прикамье отметили креативно
В Куеде реализуются нацпроекты «Образование» и «Культура»
Федерация направит более 722 млн рублей на возведение улицы Строителей в Перми
Профессия кондуктора уходит в прошлое?
Власти Перми пообещали исправить ситуацию с уборкой снега
У КАМАЗа оборвалось крепление полуприцепа. Смертельное ДТП в Уинском районе
Муха цеце или коронавирус? История с возможной сонной болезнью получила продолжение
"Серая шейка-2021": в Перми подсчитали зимующих водоплавающих
В Кунгуре построят новый мусоросортировочный комплекс
Пермяков предупредили о гололедице
В новой школе на Гайве стартовал учебный процесс
Возле стройплощадки с упавшим башенным краном перекрыли проезд
В Прикамье заявки на участие в «Лыжне России» подали более 8300 человек
В Прикамье стартует VII Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2021
В Перми для многодетных семей могут ввести льготу на платную парковку
Февраль 2021 г. может стать самым холодным за последние десять лет
Сформирован состав комиссии по выбору мэра Перми
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
День ювелира в Прикамье отметили креативно
Профессия кондуктора уходит в прошлое?
Власти Перми пообещали исправить ситуацию с уборкой снега
У КАМАЗа оборвалось крепление полуприцепа. Смертельное ДТП в Уинском районе
Муха цеце или коронавирус? История с возможной сонной болезнью получила продолжение
"Серая шейка-2021": в Перми подсчитали зимующих водоплавающих
В Кунгуре построят новый мусоросортировочный комплекс
Пермяков предупредили о гололедице
В новой школе на Гайве стартовал учебный процесс
Возле стройплощадки с упавшим башенным краном перекрыли проезд
Добавить комментарий: