День ювелира в Прикамье отметили креативно

День ювелира - как продолжение праздника Нового года, именно так его отпраздновали в Перми.За 20 лет работы потомственный ювелир Сергей Логинов «укутывал» в серебро алмазы, сапфиры, кораллы и жемчуга. Помнит каждую свою работу.На изготовление этого украшения ушло больше месяца. Речь не только о создании драгоценности, но и о разработке идеи.Сергей Логинов, ювелир компании «Сереброника»: "Это так называемый мозговой штурм, чтобы отработать идею, чтобы она была интересной, привлекательной и удивительной".Свой профессиональный праздник — Международный День ювелира — Сергей проводит в кругу коллег. В этом году компания «Сереброника» решила по-особенному удивить жителей города. Возле дома Купца Гаврилова создали поистине новогоднюю коллекцию. Как и в работе, над снежной коллекцией трудится весь коллектив. Продавцы, менеджеры, ювелиры. Одним словом, серебряных дел мастера.Если снеговики — лишь мимолётный праздник, ювелирные украшения точно прослужат всю жизнь. На витринах «Сереброники» больше 30 тысяч изделий собственного производства. Каждое в единственном экземпляре и со своей личной историей.Андрей Саламатин, коммерческий директор компании «Сереброника»: "Самое больше удовольствие ювелира — идти по улице и вдруг встретить женщину, которая носит украшение, сделанное тобой. В Перми это происходит постоянно. Сердце замирает. Беспричинно начинаешь улыбаться. Они не понимают, почему ты улыбаешься. А ты улыбаешься, потому что твое дело приносит радость людям".Профессии ювелира уже больше пяти тысяч лет. Как говорят сами мастера, она будет жить еще долго. Главное — уметь находить вдохновение. У Сергея Логинова, например, это любимая семья.