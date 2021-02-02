Профессия кондуктора уходит в прошлое?

В Перми стартовал эксперимент по оплате проезда без кондуктора. Теперь, чтобы оплатить проезд, нужно будет воспользоваться валидаторами, билет при этом выдаваться не будет. Как работает система, и куда теперь идти кондукторам?В 6-м трамвае сециальные валидаторы расположились у каждой двери в салоне. Ольга Коноплева ездит на этом маршруте ежедневно - освоилась с новой системой быстро.Ольга Коноплева: "Пока трудностей не увидела, все хорошо".Пока система бесконтактной оплаты проезда - это эксперимент, который проходит в 6-м трамвае, а также 4 и 80 автобусах. Использовать валидатор нужно тем, кто оплачивает проезд картой, у тех, кто с наличкой, пока что плату берет кондуктор. Заодно дает информацию об эксперименте.Диана Умирова, кондуктор: "Некоторым конечно помогаем, кому нужна пересадка, говорю: у меня оплачивайте. Некоторые сами заходят и проводят картой".Уже 15 февраля маршруты эксперимента планируют полностью перевести на самостоятельную оплату. Принимать наличные деньги будет водитель во время остановок. Чтобы люди привыкли, все будет происходить постепенно.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "С 1 по 7 февраля останется кондуктор. У кондуктора останется переносной терминал. На второй неделе кондуктор останется, но уже без валидатора. Он будет только консультировать пассажиров, как оплачивать проезд. И с третьей недели эксперимента пассажиры должны будут самостоятельно оплатить проезд".Хотя билет за проезд валидатор не выдает, проехать зайцем не удастся - проверять добропорядочность пассажиров будут контролеры в течение дня. У них будут считывающие устройства карт, которыми была произведена оплата. Штраф на первый раз выйдет в 500 рублей.Другой вопрос касается штата кондукторов, которые могут остаться без работы. В департаменте транспорта пояснили, что думать об этом пока рано. Алена Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "Решение по кондукторам будет приниматься исходя из ряда показателей, не только экономических, но и социальных".В любом случае людей без работы пообещали не оставлять. Еще одна тестируемая новинка пока что в 6-м трамвае - адресное открытие двери.При прибытии трамвая на остановку двери не будут открываться сами автоматически, как привыкли пассажиры. Для этого надо потрудиться самому - прислонить руку к специальной кнопке и тогда дверь откроется.Это одна из встроенных функций новых трамваев, которая в салоне помогает поддерживать комфортную температуру. Зимой - сохранять тепло, а в жару - прохладу. Что касается бескондукторной оплаты проезда - будет ли она внедрена на постоянной основе и где, покажет только время и анализ специалистов.