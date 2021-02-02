Власти Перми пообещали исправить ситуацию с уборкой снега

Власти Перми пообещали в феврале исправить ситуацию с уборкой снега в городе. Подрядчиков начали наказывать рублем, в общей сложности только за январь сумма санкций - 2 миллиона рублей, именно настолько снижена оплата. В уборке улиц не всё дело техники. Сергей Винокуров следит затем, чтобы всё, что лежит на обочине на улице Уинской, оказалось в «лапах» снегопогрузчика. Осадков за прошлую неделю выпало много, и фронт работ обширен.Контролируют действия подрядных организаций представители районных администраций. Если есть замечания – наказывают рублём. Так, в общей сложности за январь подрядчикам снижена оплата на 2 млн рублей. Самую большую неустойку получили в Мотовилихинском и Индустриальном районах - 740 и 670 тысяч рублей соответственно.Дмитрий Онорин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района: "Основные претензии к подрядчику у нас были по содержанию пешеходных переходов и остановочных комплексов".Среди поставленных городскими властями задач на сегодня не только тщательно прочищать и прометать улицы, но и своевременно вывозить снег на полигоны. Отдельного внимания во время снегопадов заслуживают дворы – за то, что под ногами и над головой, отвечают управляющие компании и ТСЖ. На улице Николая Быстрых, 15 дворовую территорию привели в порядок несколько дней назад – что было до можно судить по снежным валам.Надежда Нечаева: "Вот посередине, где лужа, там грязно было, ни проехать, ни пройти". За прошедшею неделю только в Мотовилихинском районе города проведено обследование более 300 жилых домов, по 51 адресу выявлены нарушения.Радик Назаров, заместитель начальника отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района Перми: "Основные нарушения, которые мы выявили – это наличие снежно-ледовых образований на кровлях зданий, также некачественно прочищенные придомовые территории". На устранение наледи на крыше ООО «ТехКомфорт» дали сутки, снежной каши – три дня. Если предписание не будет выполнено – за УК возьмется прокуратура, а дальше штраф и даже возможно уголовное наказание.На уборку снега с обочин, пешеходных дорожек на улице Уинской у коммунальных служб ушел весь день. Снегопогрузчик можно отправить на стоянку. Но только до следующего серьезного снегопада.