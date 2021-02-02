← У КАМАЗа оборвалось крепление полуприцепа. Смертельное ДТП в Уинском районе
Власти Перми пообещали исправить ситуацию с уборкой снега
Контролируют действия подрядных организаций представители районных администраций. Если есть замечания – наказывают рублём. Так, в общей сложности за январь подрядчикам снижена оплата на 2 млн рублей. Самую большую неустойку получили в Мотовилихинском и Индустриальном районах - 740 и 670 тысяч рублей соответственно.
Дмитрий Онорин, первый заместитель главы администрации Мотовилихинского района: "Основные претензии к подрядчику у нас были по содержанию пешеходных переходов и остановочных комплексов".
Среди поставленных городскими властями задач на сегодня не только тщательно прочищать и прометать улицы, но и своевременно вывозить снег на полигоны. Отдельного внимания во время снегопадов заслуживают дворы – за то, что под ногами и над головой, отвечают управляющие компании и ТСЖ. На улице Николая Быстрых, 15 дворовую территорию привели в порядок несколько дней назад – что было до можно судить по снежным валам.
Надежда Нечаева: "Вот посередине, где лужа, там грязно было, ни проехать, ни пройти". За прошедшею неделю только в Мотовилихинском районе города проведено обследование более 300 жилых домов, по 51 адресу выявлены нарушения.
Радик Назаров, заместитель начальника отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района Перми: "Основные нарушения, которые мы выявили – это наличие снежно-ледовых образований на кровлях зданий, также некачественно прочищенные придомовые территории". На устранение наледи на крыше ООО «ТехКомфорт» дали сутки, снежной каши – три дня. Если предписание не будет выполнено – за УК возьмется прокуратура, а дальше штраф и даже возможно уголовное наказание.
На уборку снега с обочин, пешеходных дорожек на улице Уинской у коммунальных служб ушел весь день. Снегопогрузчик можно отправить на стоянку. Но только до следующего серьезного снегопада.
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