"Серая шейка-2021": в Перми подсчитали зимующих водоплавающих
Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, «Союз охраны птиц России» (СОПР) проводил ежегодный зимний учёт водоплавающих птиц, который состоялся в Перми уже в 7-й раз. Участие в подсчёте птиц приняли более 100 человек.
Ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Учёт помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток у нас зимуют, и в каком количестве.
Всего на реках Перми обнаружено около 1000 крякв. В Перми скопления зимующих крякв уже много лет подряд отмечаются в одних и тех же местах, где люди зимой периодически подкармливают птиц. На реке Данилиха в нескольких местах учтено 377 крякв, в Райском саду на реке Большая Мотовилиха – 363, на ручье Гремячий – 83, на реке Гусянка – 107, на реке Таложанка (притоке реки Ива) – 3, на реке Кама на городской набережной – 65, около плотины КАМГЭС – 2 особи. Вблизи плотины КАМГЭС встречены 3 орлана-белохвоста (две взрослые птицы и одна молодая особь).
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Кунгуре построят новый мусоросортировочный комплекс
Пермяков предупредили о гололедице
В новой школе на Гайве стартовал учебный процесс
Возле стройплощадки с упавшим башенным краном перекрыли проезд
В Прикамье заявки на участие в «Лыжне России» подали более 8300 человек
В Прикамье стартует VII Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2021
За неделю пермские врачи вылечили от коронавируса почти 1800 жителей региона
Кинофестиваль «ЛАМПА»: социальное кино меняет мир
Жительница Перми и её двухлетняя дочка заразились сонной болезнью на отдыхе в Занзибаре
Добавить комментарий: