"Серая шейка-2021": в Перми подсчитали зимующих водоплавающих

Завершилась всероссийская акция по учёту зимующих водоплавающих «Серая шейка-2021». Кроме кряквы зимовать в Пермском крае остаются орлан-белохвост, оляпка, большой крохаль.Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, «Союз охраны птиц России» (СОПР) проводил ежегодный зимний учёт водоплавающих птиц, который состоялся в Перми уже в 7-й раз. Участие в подсчёте птиц приняли более 100 человек.Ежегодно в Перми остается зимовать порядка 70 видов птиц, которые нуждаются в подкормке. Учёт помогает выяснить, насколько важны для птиц «холодные зимовки», какие виды, помимо уток у нас зимуют, и в каком количестве.Всего на реках Перми обнаружено около 1000 крякв. В Перми скопления зимующих крякв уже много лет подряд отмечаются в одних и тех же местах, где люди зимой периодически подкармливают птиц. На реке Данилиха в нескольких местах учтено 377 крякв, в Райском саду на реке Большая Мотовилиха – 363, на ручье Гремячий – 83, на реке Гусянка – 107, на реке Таложанка (притоке реки Ива) – 3, на реке Кама на городской набережной – 65, около плотины КАМГЭС – 2 особи. Вблизи плотины КАМГЭС встречены 3 орлана-белохвоста (две взрослые птицы и одна молодая особь).