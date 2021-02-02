В Кунгуре построят новый мусоросортировочный комплекс

В Кунгуре заключен контракт на выполнение инженерных изысканий, а также разработку проектно-сметной документации по реконструкции действующего полигона. Разработкой проекта займется ООО «КРАФТ» (г. Пермь). Документация должны быть готова не позднее апреля 2022 года.Реконструкция кунгурского полигона предусмотрена территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с ТКО, принятой в октябре 2020 года, и включает в себя строительство полуавтоматизированного мусоросортировочного комплекса проектной мощностью 50 тыс. тонн отходов в год. При сортировке планируется отбирать полезные фракции: бумагу, картон, стекло, различные виды пластика. Все отобранные фракции будут направлены на вторичную переработку. На сортировку будет направляться мусор из Кунгура и Кунгурского района, Березовки, Орды, Кишерти и Суксуна.Напомним, сегодня пилотный проект по раздельному сбору действует в Дзержинском районе Перми и в деревне Беляевка Оханского городского округа. Участники пилотного проекта получают скидки на услугу по вывозу ТКО: 20% (57,86 руб./чел.) в деревне Беляевка и 5% (76,09 руб./чел.) в Перми.По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в 2021 году на раздельный сбор перейдут еще 7 территорий Пермского края, включая 3 района Перми (Индустриальный, Кировский, Ленинский), Кудымкар, Лысьву, Чусовой, Чернушку, Губаху и часть Пермского района.Сейчас в Пермском крае действуют мусоросортировочные линии в с. Лобаново Пермского района и Краснокамске. Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми. Его проектная мощность составит 300 тыс. тонн в год.