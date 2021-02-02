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Муха цеце или коронавирус? История с возможной сонной болезнью получила продолжение
Мать на нервах — это можно понять. А врачи все это время действительно не могли дать ответов. Разгадку медицинского детектива начали с африканской поездки семьи Пашиных. В ноябре они гостили на острове Занзибар. Через месяц у ребенка начались проблемы со здоровьем.
Наталья Пашина: «До последнего я думала, что это хотя бы малярия, но малярия у нас не подтвердилась, а трипаносому написали уже 3 лаборатории».Трипаносомы — особый вид паразитов, переносчиком которых является африканская муха цеце. Они являются возбудителем так называемой «сонной болезни», когда человека постоянно лихорадит и параллельно одолевает сон. Если не лечить, больной однажды просто не проснется.
Муха цеце обычно поджидает свою жертву в густых зарослях, где нет ветра, который мог бы сдуть её. Она кровососущая, укус довольно чувствительный - это вам не комарик какой-то, размер насекомого достигает 14 миллиметров. Место, где жало проникло под кожу, быстро опухает и превращается в болезненную язву.
Наталья Пашина: "Укус у ребенка был как минимум в глаз, он ярко был выражен, я говорила это соседке по номеру, мне не нравился он, там была припухлость. То что в интернете там показывают, как раздувало, такого конечно не было".У Евы таким образом наблюдаются все основные симптомы заболевания. У мамы Натальи на руках есть заключения трех разных лабораторий о том, что в пробах найдены трипаносомы.
История могла бы прогреметь не только на все страну, но и на весь мир. Ведь Танзания, которой принадлежит Занзибар, 10 лет посвятила истреблению цеце на своей территории и в итоге заявила о полной победе. Учитывая глобальный характер возможных последствий, к изучению взятых у девочки биоматериалов были подключены главные паразитологи России.
Мария Батырова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: «Никакого африканского трипаносомоза там нет, идет дивдиагностика с другими заболеваниями, но какой-то африканской редкой инфекции там абсолютно нет».Консилиум врачей наконец нашел самую вероятную причину недуга девочки.
Дмитрий Ланских, заведующий палатой реанимации и интенсивной терапии ДКБ №13 г. Перми: "Проведенные анализы показали, что девочка перенесла ковидную инфекцию. Известно, что дети в остром периоде переносят ковидную инфекцию достаточно легко, но сейчас идет немало случаев, когда идут осложнения перенесенной ковидной инфекции — это мультисистемный воспалительный синдром, воспалительное заболевание, которое затрагивает множество органов».
Мама Наталья, однако, не намерена исключать африканский след. Записалась на прием в одну из столичных клиник и самостоятельно повезет дочку в Москву. Благо температура спала. Если там подтвердят, что ребенок не заражен трипанасомами, мать намерена вернуться и продолжить лечение в Перми. Заодно в столице Наталья сдаст анализы и сама. Её, как и дочь, постоянно клонит в сон.
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