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Муха цеце или коронавирус? История с возможной сонной болезнью получила продолжение

История с возможным заражением женщины и ее маленькой дочери африканской сонной болезнью после укуса мухи цеце получила продолжение. Консилиум пермских врачей, наконец, нашел самую вероятную причину недуга девочки.Уже целый месяц Наталья Пашина буквально бегает по врачам. Её двухлетняя дочь Ева перенесла уже три приступа лихорадки. Во время второго девочка перестала есть. На третьем — буквально впала в спячку.
Мать на нервах — это можно понять. А врачи все это время действительно не могли дать ответов. Разгадку медицинского детектива начали с африканской поездки семьи Пашиных. В ноябре они гостили на острове Занзибар. Через месяц у ребенка начались проблемы со здоровьем.
Наталья Пашина: «До последнего я думала, что это хотя бы малярия, но малярия у нас не подтвердилась, а трипаносому написали уже 3 лаборатории».Трипаносомы — особый вид паразитов, переносчиком которых является африканская муха цеце. Они являются возбудителем так называемой «сонной болезни», когда человека постоянно лихорадит и параллельно одолевает сон. Если не лечить, больной однажды просто не проснется.
Муха цеце обычно поджидает свою жертву в густых зарослях, где нет ветра, который мог бы сдуть её. Она кровососущая, укус довольно чувствительный - это вам не комарик какой-то, размер насекомого достигает 14 миллиметров. Место, где жало проникло под кожу, быстро опухает и превращается в болезненную язву.
Наталья Пашина: "Укус у ребенка был как минимум в глаз, он ярко был выражен, я говорила это соседке по номеру, мне не нравился он, там была припухлость. То что в интернете там показывают, как раздувало, такого конечно не было".У Евы таким образом наблюдаются все основные симптомы заболевания. У мамы Натальи на руках есть заключения трех разных лабораторий о том, что в пробах найдены трипаносомы.
История могла бы прогреметь не только на все страну, но и на весь мир. Ведь Танзания, которой принадлежит Занзибар, 10 лет посвятила истреблению цеце на своей территории и в итоге заявила о полной победе. Учитывая глобальный характер возможных последствий, к изучению взятых у девочки биоматериалов были подключены главные паразитологи России.
Мария Батырова, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю: «Никакого африканского трипаносомоза там нет, идет дивдиагностика с другими заболеваниями, но какой-то африканской редкой инфекции там абсолютно нет».Консилиум врачей наконец нашел самую вероятную причину недуга девочки.
Дмитрий Ланских, заведующий палатой реанимации и интенсивной терапии ДКБ №13 г. Перми: "Проведенные анализы показали, что девочка перенесла ковидную инфекцию. Известно, что дети в остром периоде переносят ковидную инфекцию достаточно легко, но сейчас идет немало случаев, когда идут осложнения перенесенной ковидной инфекции — это мультисистемный воспалительный синдром, воспалительное заболевание, которое затрагивает множество органов».
Мама Наталья, однако, не намерена исключать африканский след. Записалась на прием в одну из столичных клиник и самостоятельно повезет дочку в Москву. Благо температура спала. Если там подтвердят, что ребенок не заражен трипанасомами, мать намерена вернуться и продолжить лечение в Перми. Заодно в столице Наталья сдаст анализы и сама. Её, как и дочь, постоянно клонит в сон.

Опубликовано: 02.02.2021 в 11:50 в рубрике - Вести Пермь

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