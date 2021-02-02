В Прикамье заявки на участие в «Лыжне России» подали более 8300 человек

В Пермском крае продолжается регистрация участников соревнований «Лыжни России». Она стартовала 26 января и завершится 13 февраля. За семь дней заявки на участие подали более 8300 лыжников из разных территорий Прикамья. Из них 1987 человек уже преодолели выбранные дистанции.В региональном Минспорта обращают внимание, что для лыжников, выбравших маршрут протяженностью 5 или 10 км, требуется загрузить и скриншот подтверждение с мобильного приложения или фото фитнес-браслета, на котором будет отображена длина дистанции и время ее преодоления. Файлы также необходимо загрузить в личный кабинет на портале «Умный спорт».Участники соревнований, заявившиеся на дистанции 5 и 10 км, могут их пройти и загрузить результаты на сайт «Умный спорт» в период с 26 января до 7 февраля включительно. После этого будет сформирован предварительный рейтинг спортсменов в каждой группе (на 5 км – среди юношей и девушек младше 17 лет, на 10 км – среди мужчин и женщин старше 17 лет). Лыжники, показавшие лучшие 25 результатов в своей категории, примут участие в Суперфинале. Он состоится 13 февраля в Перми на Лыжной базе «Прикамье». Все участники Суперфинала получат сувениры от Министерства физической культуры и спорта Пермского края, а победители и призеры будут награждены медалями и дипломами Минспорта России.По окончании забегов, с 15 февраля, во всех муниципалитетах Прикамья начнется выдача главных атрибутов «Лыжни России» – номеров и фирменных шапочек. Место получения сувенирной продукции каждый участник может выбрать самостоятельно при регистрации на соревнования на портале Умный спорт.Правда, количество сувенирной продукции ограничено – количество участников может быть больше. Для тех, кто выйдет на старт сверх установленных лимитов (11000 человек), будут разыграны ценные призы.