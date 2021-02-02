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В Прикамье заявки на участие в «Лыжне России» подали более 8300 человек
В региональном Минспорта обращают внимание, что для лыжников, выбравших маршрут протяженностью 5 или 10 км, требуется загрузить и скриншот подтверждение с мобильного приложения или фото фитнес-браслета, на котором будет отображена длина дистанции и время ее преодоления. Файлы также необходимо загрузить в личный кабинет на портале «Умный спорт».
Участники соревнований, заявившиеся на дистанции 5 и 10 км, могут их пройти и загрузить результаты на сайт «Умный спорт» в период с 26 января до 7 февраля включительно. После этого будет сформирован предварительный рейтинг спортсменов в каждой группе (на 5 км – среди юношей и девушек младше 17 лет, на 10 км – среди мужчин и женщин старше 17 лет). Лыжники, показавшие лучшие 25 результатов в своей категории, примут участие в Суперфинале. Он состоится 13 февраля в Перми на Лыжной базе «Прикамье». Все участники Суперфинала получат сувениры от Министерства физической культуры и спорта Пермского края, а победители и призеры будут награждены медалями и дипломами Минспорта России.
По окончании забегов, с 15 февраля, во всех муниципалитетах Прикамья начнется выдача главных атрибутов «Лыжни России» – номеров и фирменных шапочек. Место получения сувенирной продукции каждый участник может выбрать самостоятельно при регистрации на соревнования на портале Умный спорт.
Правда, количество сувенирной продукции ограничено – количество участников может быть больше. Для тех, кто выйдет на старт сверх установленных лимитов (11000 человек), будут разыграны ценные призы.
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