← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2021
В Прикамье заявки на участие в «Лыжне России» подали более 8300 человек →
В Прикамье стартует VII Открытый Региональный чемпионат "Молодые профессионалы"
К участию в чемпионате заявились почти 500 студентов в возрасте от 18 до 22 лет, 72 юниора 14-16 лет и 25 участников в категории «Навыки мудрых». Всего на чемпионате представлено 92 компетенции, из них 5 компетенций для профессионалов старше 50 лет, 11 – для юниоров. Среди них «Поварское дело», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой», «Электромонтаж». Кроме того, в этом году добавились новые компетенции: «Графический дизайн. Юниоры», «Выпечка осетинских пирогов», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений». Экспертами Чемпионата станут более 800 специалистов.
Соревнования пройдут на базе 16 профессиональных образовательных организаций г. Перми и Пермского края. Основной площадкой проведения станет Пермский техникум промышленных и информационных технологий. На этой площадке пройдут соревнования по 8 компетенциям.
Имена победителей станут известны 6 февраля, финал пройдет в очно-дистанционном формате.
Лучшие молодые профессионалы Пермского края по результатам соревнований получат возможность участия в отборочном этапе Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 01.02.2021
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