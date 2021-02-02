Возле стройплощадки с упавшим башенным краном перекрыли проезд

К вечеру сломанная стрела башенного крана в микрорайоне Вышка-2 не была демонтирована. Конструкция упала накануне ночью на строящийся дом по улице Гашкова, 32 и разломилась на две части. Одна из частей упала на основание балкона и частично повредила кирпичную кладку. Сейчас проезд вдоль стройки остаётся перекрытым. Машинам приходится искать другие пути объезда. По словам местных жителей, дом строится около трех лет, такая ситуация на строительной площадке произошла впервые.

Предыдущее ЧП с падением крана в Перми произошло 27 мая 2019 года на улице Решетникова. Конструкция упала на частные дома, в которых жили 17 человек.

На этот раз, по предварительной информации, никто не пострадал. Представители генерального подрядчика от комментариев пока воздерживаются. В компании застройщика сообщили следующее.

Представитель компании застройщика: "Как вы надоели, если б вы знали. Откуда только не позвонили! Я за это не отвечаю".