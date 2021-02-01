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Кинофестиваль «ЛАМПА»: социальное кино меняет мир
В этом году в регламенте кинофестиваля появились новые номинации популярных современных форматов видеоконтента:
«Социальный музыкальный видеоклип» – видеоклипы социальной направленности, сопровождающие музыкальную композицию;
«Коммерческая социальная реклама» – специальная номинация для бизнес-компаний, чьи продукты или услуги способны создать условия для формирования социально ответственного поведения общества;
«Анимационный короткометражный фильм» – короткометражные фильмы на социально значимую тему, выполненные при помощи средств мультипликации.
Ожидается, что сам VIII Международный кинофестиваль «ЛАМПА» пройдет в Перми с 7 по 10 октября. Награждение победителей номинаций и обладателей специальных призов запланировано на 10 октября.
«ЛАМПА» – это благотворительный проект, объединяющий режиссеров и социальных инноваторов со всего мира в желании сделать наш мир лучше. Среди членов жюри кинофестиваля – российские актеры театра и кино Яна Поплавская, Александр Петров, Юрий Борисов, Катерина Шпица, Ольга Смирнова, Антон Богданов, Виктор Добронравов и др.
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