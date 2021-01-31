Жительница Перми и её двухлетняя дочка заразились сонной болезнью на отдыхе в Занзибаре

Как пишет портал 59.RU, семья из Перми, отдыхая в Занзибаре, заразилась сонной болезнью. Из-за укусов насекомых в их организмы попали паразиты трипаносомы, которые несколько раз вызывали у двухлетнего ребенка лихорадку. Сейчас девочка очень слаба, она спит по 20 часов в день. Ее мама добивается перевода на лечение в Москву, так как в Перми опыта лечения таких болезней нет.Тётя девочки рассказала в соцсетях, что в декабре у двухлетнего ребенка появились проблемы с почками. По словам тёти ребенка, врачи ставили племяннице диагноз «почечная недостаточность». Потом добавились анемия, нарушение режима сна и бодрствования. Сначала у девочки подозревали, что это связано с тем, что у неё могут резаться зубки.18 января маму с дочкой госпитализировали и начали лечить, по словам их родственницы, от почечной недостаточности. Хотя мама сообщила врачам, что подозревает у дочери малярию. Но девочку, по рассказам близких, лечили антибиотиками, чтобы снять воспаление почек.26 января их выписали домой, но в тот же день у ребёнка снова началась лихорадка. На следующий день сдали анализы в частной лаборатории: в крови у девочки обнаружили паразитов, похожих на тех, которые переносят мухи цеце и вызывают африканский трипаносомоз - сонную болезнь.В краевом Минздраве подтвердили, что девочку укусила муха цеце.Региональный Минздрав: "Ребёнка госпитализировали, он находится в инфекционном отделении. Сейчас девочка получает всю необходимую медицинскую помощь. Краевой инфекционист в курсе, ребёнка консультировали. Все анализы отправили в Центр гигиены и эпидемиологии, а они, в свою очередь, их перенаправили в Санкт-Петербург. Как только дадут место, ребёнка направят туда на лечение. Пока специалисты ждут информацию от Центра гигиены и эпидемиологии".Близкие ребенка также подтвердили, что заболевание могло развиться после укуса мухи.