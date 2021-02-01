За неделю пермские врачи вылечили от коронавируса почти 1800 жителей региона
За предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 1799 пациентов, проходивших лечение от коронавируса.
Общее число выздоровевших от COVID-19 прикамцев составило 33 045.
Под наблюдением специалистов остаются 3 816 жителей Пермского края.
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