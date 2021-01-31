«ПАРМА» нанесла поражение голландскому «Хирос Ден Бос» и вышла в 1/8 финала Кубка ФИБА

Как сообщается на сайте parmabasket.ru, «ПАРМА» на выезде нанесла поражение голландскому «Хирос Ден Бос» и вышла в 1/8 финала Кубка ФИБА.«Хирос Ден Бос» начали уверенно: главную роль на старте сыграл Миха Лапорник, набравший первые 6 очков своей команды. Однако «ПАРМА» и не думал сдаваться – почти вся первая четверть состояла из безуспешных попыток голландцев сократить комфортное преимущество пермяков и прервать ответные рывки гостей. Хотя по ходу первой 10-минутки хозяева площадки добирались до разницы в 7 очков, в конце четверти эта разница составила 9 очков в пользу «ПАРМЫ» – 25:16.По такому же сценарию проходил и второй игровой отрезок – в упорной, но не слишком результативной борьбе. Правда, теперь уже хозяева стала понемногу перехватывать инициативу, и к середине игрового отрезка начали догонять уральцев, а за три минуты и вовсе вышли в лидеры (+4) – 34:38. Важные броски из-за дуги от Эйгирдаса Жукаускаса и Адаса Юшкявичюса, а после данк Марекса Мейериса позволил команде из Перми уйти на большой перерыв с минимальным лидерством - 39:38.В третьей четверти тенденция «догоняющей» команды у пермяков уже не прослеживалась. «ПАРМА» хорошо начинает четверть и к середине отрезка увеличивает дистанцию в комфортные 11 очков, а хозяева площадки вновь выступают в роли догоняющих. Три трехочковые «бомбы» подряд вывели «ПАРМУ» вперед – 53:42, а перед стартом финального игрового отрезка пермяки вели уже «+16». Заключительный игровой отрезок не привнес интриги, уральцы продолжали демонстрировать уверенную игру и завершили матч в свою пользу – 85:63.