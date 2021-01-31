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В Пермском крае на водителя упала кабина «КамАЗа»
Во время замены цилиндра подъёма и опускания кабины «КамАЗа» она придавила работника. Водителя зажало между колесом и кабиной. По предварительным данным, 59-летний мужчина получил компрессионный перелом позвоночника.
На данный момент государственный инспектор труда выясняет причины и обстоятельства несчастного случая.
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