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Пермячку спас от агрессивной стаи собак уличный пёс
Сейчас женщина узнаёт, какие прививки нужно поставить новому питомцу и думает, какую кличку дать своему спасителю.
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