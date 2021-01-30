В Краснокамске семейный конфликт из-за квартиры длится с 2007 года

Прокуратура Краснокамска подключилась к семейному конфликту из-за квартиры, который длится аж с 2007 года. Жилье, доставшееся по наследству, делят между собой две родные сестры. И одна не пускает на порог другую.Олеся Пирожкова не может попасть в свою квартиру, потому что там живут чужие люди. А заехали они туда с согласия старшей сестры Татьяны, которая, по словам девушки, поменяла замок. Даже соседи, обычно безучастные к чужим проблемам, удивляются сложившимся обстоятельствам.Семейный конфликт начался на почве наследства ещё в 2007 году. 32 квадратных метра после смерти мамы были распределены равными долями между сёстрами. Договориться не получилось сразу же.Олеся Пирожкова: "Даже после похорон. 9 дней было у мамы, она сидела за столом со всеми родственниками и сказала, что квартира будет моя!".Диалог между родственниками не складывается. Все попытки наладить контакт оканчиваются оскорблениями. Дошло до того, что все вопросы решаются только через третьих лиц.За годы борьбы за крышу над головой у Олеси Пирожковой опустились руки. И она решила продать свою часть. Но оказалось, что всё это время коммунальные платежи поступали только за одну вторую жилплощади.Николай Кубликов, директор агентства недвижимости: "В связи с тем, что наша клиентка не может попасть в объект недвижимости и не пользуется ресурсами и не понимает, за что платить, образовался существенный долг более 150 тысяч рублей".В сухом остатке: ни жилья, ни возможности что-либо сделать с ним, бесконечные разбирательства и долги вынудили обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру, где пообещали разобраться.Михаил Третьяков, прокурор города Краснокамска: "Эту оценку мы дадим в рамках уголовно-правого законодательства. Тот материал, который на проверке у участковых находится, мы по нему оценку дадим".Обстоятельства затянувшегося спора в какой-то степени банальны, и встречаются и в литературе, и в кино и, к сожалению, в реальной жизни. При этом никто не застрахован от подобной ситуации, тем более, когда речь заходит о деньгах.И вот, собрав воедино всю историю, напрашивается цитата классика «Люди, как люди. Квартирный вопрос только испортил их». Время идёт, а ничего в плане человеческих отношений не меняется, тут одна надежда на надзорные органы. До 5 февраля назначена проверка, а дальше даже возможно возбуждение уголовного дела.