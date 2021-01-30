В Перми открылась ветеринарная клиника для бездомных животных

"Счастливчик": ветеринарная клиника для бездомных животных появилась благодаря сотням людей со всего света, которые поддержали данный проект.Социальные и льготные приемы и консультации в ветклинике могут предоставить не только волонтерам, которые привели найденыша, но и питомцам, которые живут у пенсионеров. В перечень бесплатных услуг входит УЗИ-обследование, стерилизация, дневной стационар, анализ крови. Важный момент - предварительная запись, так как количество мест ограничено.Ветеринарные врачи со стажем говорят, что идея такой направленности клиники сейчас актуальна.Мария Филиппова, ветеринарный врач: "Когда мы работали даже не в социальной клинике, мы всегда сталкивались с проблемой - люди подобрали кошку. Приходят и цены в клиниках для них неподъемные не при каких условиях".Социальная ветклиника, аналогов которой в Прикамье пока нет - один из проектов приюта для кошек «Матроскин», который выиграл президентский грант и получил финансирование для своей работы. Правда, всего на 9 месяцев. Чтобы по истечении срока продолжить принимать социальных пациентов, решили сделать и стандартные приемы, как в обычной ветеринарной - за деньги. Но цены поставили меньше среднего.Галя Море руководитель приюта для животных «Матроскин»: "Деятельность свою мы останавливать ни в коем случае не хотим, и для этого ввели оказание платных ветеринарных услуг, за счет которых в дальнейшем мы сможем оказывать бесплатные социальные ветеринарные услуги".Здоровые и адаптированные в приюте коты и кошки попадают в Котокафе, которое находится недалеко от новой ветклиники. Там они живут уже в домашних условиях и радуют посетителей. А если кому-то животное понравится - его можно будет забрать прямиком в новую семью.