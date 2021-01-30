В Перми продолжаются еженедельные проверки качества уборки улиц и придомовых территорий

Как сообщается на сайте городской администрации Перми, в городе продолжаются еженедельные проверки качества уборки улиц и придомовых территорий. Особое внимание специалисты уделяют уборке кровель от снега.За неделю сотрудники отдела благоустройства администрации Мотовилихинского района провели обследование 312 жилых многоквартирных домов, по 51 адресу выявлены снежно-ледовые образования на кровлях. Сотрудники администрации района оперативно направили уведомления в адрес хозяйствующих субъектов о принятии мер по устранению нарушений.Одними из первых на предписание администрации района откликнулась управляющая компания ООО «УК «Опора», были ликвидированы снежно-ледовые образования с домов по улице Василия Соломина, 8, 8а, 10, 10а, 12, 12а, 14. ООО «УК «Мастер комфорта» оперативно ликвидировала свесы с крыш домов по улице Крупской, 55, 59, улице Макаренко, 34, улице Степана Разина, 34, улице Дружбы, 20, 24, председатель ТСЖ «Макаренко, 56» также организовал необходимые работы.В Дзержинском районе с 25 по 29 января осмотрено более 439 многоквартирных домов. Выявлено 15 нарушений на придомовых территориях, 111 домов – с нарушениями содержания кровель. В адрес управляющих организаций также направлены уведомления. Наибольшее количество нарушений выявлено у управляющих компаний «Куб», «Сторм», «Технология Энергосбережения». В ближайшие дни специалисты отдела ЖКХ и жилищных отношений администрации Дзержинского района начнут заново инспектировать территории, фиксировать нарушения и проверять, все ли замечания устранены.Специалисты администрации Орджоникидзевского района ежедневно проверяют качество уборки снега и наледи с крыш: в среднем они обследуют в день 150-200 объектов. В районе выстроена практика проведения комплексного благоустройства зимой: проведение работ на придомовых территориях проводится параллельно с работами по очистке улично-дорожной сети, межквартальных проездов.