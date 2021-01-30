С 8 февраля пермские вузы вернутся на полное очное обучение. Приказ об этом подписан в Министерстве образования и науки России. Между тем, за время пандемии университеты и институты внедрили различные цифровые технологии настолько хорошо, что теперь не намерены от них отказываться.Огромные пульты с множеством кнопок в прошлом - сейчас преподаватели и студенты Пермского института железнодорожного транспорта осваивают новую систему в лаборатории движения - пути, стрелки, светофоры, переезды - со временем вся ж/д инфраструктура будет управляться с помощью контроля процессов через монитор.Цифровизация постепенно занимает разные сферы - например, попробовать управлять поездом можно на специальном тренажере, а пейзаж за окном будет - виртуальная реальность. Ещё одно нововведение - цифровые зачётные книжки, в новом учебном году институт решил отказаться от классики.Привычные атрибуты студенческой жизни отходят в прошлое. Книжка зачётная студента Пермского института железнодорожного транспорта сейчас может претендовать разве что на звание музейного экспоната.Никакого бумажного документооборота - теперь оценки не подделать, книжку не потерять, а зайти в неё можно с компьютера, смартфона - это могут делать преподаватели, студенты и родители.Евгений Гомола, директор ПИЖТ: "Большие есть плюсы. То есть не нужно писать, заниматься расписыванием, достаточно преподавателю поставить оценку, она сразу же высвечивается в системе".Кроме того, решили объединить пропуска и студенческие билеты: все пометки в них теперь тоже только в виртуальном пространстве, но материальный носитель остаётсяВсё это не значит, что тетради, ручки и карандаши теперь не нужны. Часть полезной информации лучше конспектировать по старинке. А в остальном - только новые технологии.