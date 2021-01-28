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Жителя Соликамска осудили на 3 года за призывы к экстремизму
Установлено, что в апреле 2018 года подсудимый из личных побуждений, основанных на негативном отношении к представителям народов ближнего зарубежья, используя свой аккаунт в социальной сети, разместил в публичном сообществе доступный неограниченному кругу пользователей комментарий.
"Указанный текст, согласно заключению лингвистических экспертиз, содержал высказывания, выражающие побуждение к совершению враждебных насильственных действий по отношению к группе лиц, объединённых по признаку языка, национальности, происхождения и территории", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал мужчину виновным и приговорил его 3 годам лишения свободы в колонии строго режима.
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