Сегодня в прокат вышла военно-историческая драма "Зоя" (12+), посвященная подвигу Зои Космодемьянской. Зоя Космодемьянская — первая из 89 женщин - Героев Советского Союза, кому было присвоено это звание в годы Великой Отечественной войны. Действие фильма «Зоя» разворачивается осенью 1941 года. Вчерашняя школьница уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Группа воинской части 9903, в которой находилась Зоя, выполняя Приказ Ставки Верховного Главного Командования № 0428 от 17 ноября 1941 г. о создании специальных команд по разрушению и сжиганию населённых пунктов в тылу немецко-фашистских войск от Иосифа Сталина, попала в засаду. Девушка была схвачена немцами. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени... Ее жертва не стала напрасной. Подвиг Зои воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам дойти до Берлина.Максим Бриус, режиссер фильм: « С нами работали консультанты и мы, конечно придерживались генеральной, знакомой большинству истории Зои, но мы снимали художественный, а не документальный фильм и, разумеется в нем есть доля авторского вымысла. Мы многого не знаем из этой истории, где правда, где нет, где пропаганда, а где действительность. При создании фильма мы основывались на воспоминаниях очевидцев, на книге матери Космодемьянских, на архивных документах. Но самое главное было однозначно понятно, что Зоя действительно совершила подвиг и она образец мужества и стойкости. В каком-то роде ее можно назвать святой, ведь она погибла за веру, за идеалы».Анастасия Мишина, исполнительница роли Зои: «Когда меня пригласили на пробы в фильм о Зое Космодемьянской, первое, что помню это мысль насколько же это сложная роль и кто сможет это сыграть. И я точно не думала в тот момент, что это буду я. Меня поразило насколько трепетно все, кто работал над подготовкой проекта относятся к этой истории и настолько глубоко исследовали тему. Мне захотелось попробовать поработать с этим материалом и дальше я ходила на пробы и меня утвердили». Производство: Киностудия имени М. Горького, Кинокомпания «Триикс Медиа», Российское Военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры РФАвтор сценария: Андрей Назаров, при участии Андрея ТумаркинаРежиссеры-постановщики: Леонид Пляскин, Максим БриусОператоры-постановщики: Андрей Найденов, Станислав Михайлов, Владимир ШпомерХудожники-постановщики: Эдуард Галкин, Георгий МичриПродюсеры: Александр Барков, Инесса Юрченко, Сергей ЩегловВ ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и др.