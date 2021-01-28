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В прокат вышла военно-историческая драма "Зоя"
Максим Бриус, режиссер фильм: « С нами работали консультанты и мы, конечно придерживались генеральной, знакомой большинству истории Зои, но мы снимали художественный, а не документальный фильм и, разумеется в нем есть доля авторского вымысла. Мы многого не знаем из этой истории, где правда, где нет, где пропаганда, а где действительность. При создании фильма мы основывались на воспоминаниях очевидцев, на книге матери Космодемьянских, на архивных документах. Но самое главное было однозначно понятно, что Зоя действительно совершила подвиг и она образец мужества и стойкости. В каком-то роде ее можно назвать святой, ведь она погибла за веру, за идеалы».
Анастасия Мишина, исполнительница роли Зои: «Когда меня пригласили на пробы в фильм о Зое Космодемьянской, первое, что помню это мысль насколько же это сложная роль и кто сможет это сыграть. И я точно не думала в тот момент, что это буду я. Меня поразило насколько трепетно все, кто работал над подготовкой проекта относятся к этой истории и настолько глубоко исследовали тему. Мне захотелось попробовать поработать с этим материалом и дальше я ходила на пробы и меня утвердили». Производство: Киностудия имени М. Горького, Кинокомпания «Триикс Медиа», Российское Военно-историческое общество при поддержке Министерства культуры РФ
Автор сценария: Андрей Назаров, при участии Андрея Тумаркина
Режиссеры-постановщики: Леонид Пляскин, Максим Бриус
Операторы-постановщики: Андрей Найденов, Станислав Михайлов, Владимир Шпомер
Художники-постановщики: Эдуард Галкин, Георгий Мичри
Продюсеры: Александр Барков, Инесса Юрченко, Сергей Щеглов
В ролях: Анастасия Мишина, Александр Вонтов, Дарья Юргенс, Евгений Романцов, Никита Кологривый, Вольфганг Черни и др.
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