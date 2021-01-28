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Пермский театр юного зрителя капитально отремонтируют
По данным Министерства культуры Прикамья, проектом капитального ремонта Пермского ТЮЗа предусмотрены работы по замене кровли, восстановлению наружной отделки фасадов и архитектурных элементов, обновлению сцены. Кроме того, в него входят мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения. Общая стоимость ремонта составляет 262,2 млн руб., из которых 53,3 млн руб. направлены из муниципального бюджета и еще более 10 млн руб. – из краевого.
Под малую сцену ТЮЗа может быть приспособлено расположенное рядом здание на ул. Пермской, 66. Оно, как и сам театр, построенный еще в 1902 году архитектором Александром Турчевичем, тоже является объектом культурного наследия. Связать большую и малую сцены планируется с помощью перехода с ул. Екатерининской на ул. Пермскую, а трансформируемые конструкции сценических комплексов позволят в короткий срок подготовить площадку для любого мероприятия. Ожидается, что на малой сцене труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей ТЮЗа достигнет 8 тыс. человек. В настоящее время проект находится в проработке.
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