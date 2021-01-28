Пермский театр юного зрителя капитально отремонтируют

Планы по капитальному ремонту исторической части здания Пермского ТЮЗа включены в национальный проект «Культура». Работы будут проведены в рамках направления «Модернизация региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол путем их капитального ремонта». Размер федеральной поддержки составит 198,4 млн руб.По данным Министерства культуры Прикамья, проектом капитального ремонта Пермского ТЮЗа предусмотрены работы по замене кровли, восстановлению наружной отделки фасадов и архитектурных элементов, обновлению сцены. Кроме того, в него входят мероприятия по обеспечению доступа маломобильным группам населения. Общая стоимость ремонта составляет 262,2 млн руб., из которых 53,3 млн руб. направлены из муниципального бюджета и еще более 10 млн руб. – из краевого.Под малую сцену ТЮЗа может быть приспособлено расположенное рядом здание на ул. Пермской, 66. Оно, как и сам театр, построенный еще в 1902 году архитектором Александром Турчевичем, тоже является объектом культурного наследия. Связать большую и малую сцены планируется с помощью перехода с ул. Екатерининской на ул. Пермскую, а трансформируемые конструкции сценических комплексов позволят в короткий срок подготовить площадку для любого мероприятия. Ожидается, что на малой сцене труппа театра сможет показывать 80 спектаклей в год, а количество зрителей ТЮЗа достигнет 8 тыс. человек. В настоящее время проект находится в проработке.