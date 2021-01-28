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В Перми открывается выставка полезных товаров «Мир инструмента»
На «Пермской ярмарке» открывается выставка полезных товаров «Мир инструмента». Здесь к грядущему садовому сезону компания «Позитив» представит японские пилы с особой заточкой, которые без особых усилий распилят свежую и сухую древесину. Сверхскоростные и мощные секаторы могут перерезать ветки толщиной до четырех сантиметров.
Из новинок - универсальная тяпка из нержавеющей стали.
Константин Левин, генеральный директор компании «Позитив»: "В чём особенность этой тяпки: она может не только полоть сорняки, также может окучивать картофель или другие растения, а также рыхлить. У неё такая удивительная форма, что можно везде подлезть, и она изначально уже очень острая".
Для кухни на прилавках - наборы ножей и особая точилка, которая сделает лезвие острым всего за несколько секунд. Впервые представлена уникальная овощерезка, с её помощью можно быстро нарезать любые плоды, тонкими ломтиками, одинаковыми по размеру.
Женщины найдут для себя профессиональные инструменты для маникюра и педикюра, лазерные тёрки для ухода за стопами.
Выставка полезных товаров будет работать на «Пермской ярмарке» с 28 до 31 января.
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