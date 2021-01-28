В Перми будут судить группу наркодилеров из Московской области

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По версии сыщиков, 23-летний фигурант отвечал за получение крупных партий наркотика и отправку его в города для розничного сбыта. Гражданина задержали по месту жительства в г. Клин. В ходе проведенных обысков на территории Московской области полицейские обнаружили и изъяли тайник, в котором находилось около 400 свертков с героином.
"Известно, что вместе с ним работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. В столицу Прикамья молодые люди прибыли за несколько недель до задержания. Все это время они снимали квартиру на улице Карпинского, где фасовали героин на мелкие партии. Наркотики для потребителей раскладывали в темное время суток, в основном во дворах жилых домов", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. За выполненную работу молодому человеку пообещали 50 тысяч рублей. Деньги он получить не успел, так как попался полицейским с поличным.
В общей сложности стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 1,2 кг героина.
Все жители Московской области во время следствия находились под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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