В Перми будут судить группу наркодилеров из Московской области

В Перми окончено расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной группы наркодилеров, обвиняемых в сбыте и покушениях на сбыт наркотиков в крупном размере на территории Пермского края и Тюмени. Оперативники УНК ГУ МВД России по Пермскому краю задержали жителей Московской области в прошлом году.По версии сыщиков, 23-летний фигурант отвечал за получение крупных партий наркотика и отправку его в города для розничного сбыта. Гражданина задержали по месту жительства в г. Клин. В ходе проведенных обысков на территории Московской области полицейские обнаружили и изъяли тайник, в котором находилось около 400 свертков с героином."Известно, что вместе с ним работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника с наркотиком. В столицу Прикамья молодые люди прибыли за несколько недель до задержания. Все это время они снимали квартиру на улице Карпинского, где фасовали героин на мелкие партии. Наркотики для потребителей раскладывали в темное время суток, в основном во дворах жилых домов", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Еще одного закладчика пермские оперативники задержали в Тюмени. За выполненную работу молодому человеку пообещали 50 тысяч рублей. Деньги он получить не успел, так как попался полицейским с поличным.В общей сложности стражи порядка изъяли из незаконного оборота около 1,2 кг героина.Все жители Московской области во время следствия находились под стражей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.