Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВ СетиВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← В Перми ввели в эксплуатацию сразу 14 новых остановок общественного транспорта

В Перми будут судить группу наркодилеров из Московской области →

По факту пожара на Пермском пороховом заводе следователи проводят проверку

В Перми следователями проводится процессуальная проверка по факту пожара на производственном комплексе Пермского порохового завода, во время которого рабочий, 1990 года рождения и двое рабочих, 1972 годов рождения, получили ожоги различной степени тяжести.
Предварительно установлено, что сегодня утром на производственном комплексе, вследствие нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого трое работников получили термические ожоги различной степени тяжести, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека.
"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Опрашиваются сотрудники предприятия. Следователем будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии" , - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Опубликовано: 28.01.2021 в 13:48 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Перми ввели в эксплуатацию сразу 14 новых остановок общественного транспорта

Пожар на Пермском пороховом заводе: пострадали три человека

Пермяков предупредили о сильном ветре

На Пермском пороховом заводе произошел пожар

Пермская "Звезда" начала подготовку к весенне-летнему этапу первенства ПФЛ

"Парма" сыграет в Кубке ФИБА-Европа

Вечернюю гонку с фонариками перенесли на неопределенный срок

Дневник заполнили? Получить сертификат о прививках от COVID-19 можно с помощью портала Госуслуг

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2021

Собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега с козырьков балконов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Перми ввели в эксплуатацию сразу 14 новых остановок общественного транспорта

В Перми будут судить группу наркодилеров из Московской области →

Обратите внимание

в Перми

Поддали парку! На ул. Хлебозаводской повреждена труба теплотрассы
Жители Перми в соцсетях пишут, что на ул. Хлебозаводской из трубы теплотрассы валит пар, над тротуаром и дорогой свисают огромные сосульки. Пейзаж может наблюдать каждый, кто захочет прогуляться от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана или в обратном направлении.
26.01.2021 в 10:45

Метки: Происшествия, Аварии, в Перми

«Майнкрафт», флешмоб и медовуха: как пермские студенты отметили Татьянин день
В пермских вузах накануне отметили День студента. Из-за пандемии коронавируса впервые никаких массовых мероприятий не проводилось. Почти все торжества ушли в онлайн. Однако традиционную медовуху все же разливали. Кому она досталась?
26.01.2021 в 10:15

Метки: Культура, Образование, в Перми

В одном из автобусов Перми разразился очередной скандал
Очередной скандал разразился в одном из автобусов Перми. Как сообщают очевидцы, мужчина, несмотря на уговоры кондуктора, отказывался надеть маску. После словесной перепалки, другие пассажиры выкинули его из салона. Дело закончилось дракой уже на улице.
26.01.2021 в 09:40

Метки: Происшествия, в Перми

В Перми мужчина забрал у подростка телефон и скрылся
Сотрудники патрульно-постовой службы по горячим следам задержали пермяка, подозреваемого в грабеже. Гражданин в автобусе отобрал у 13-летнего подростка мобильный телефон и скрылся. Грабеж, совершенный средь бела дня, запечатлели камеры видеонаблюдения. Все произошло на остановке Хохрякова. Подросток сообщил о преступлении в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого по приметам задержали сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Перми. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что успел продать похищенное, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
25.01.2021 в 15:40

Метки: Преступления, в Перми

Начался приём заявлений на компенсацию части расходов на оплату путёвки в лагерь
В департаменте социальной политики администрации Перми начался приём заявлений на предоставление компенсации. В этом году, как и в прошлом, он будет продолжаться до 31 июля.Подходы к оказанию бюджетной поддержки остаются прежними: размер поддержки зависит от величины среднемесячного дохода, либо от социального статуса семьи – от 30% до 100%. В течение месяца после окончания срока пребывания ребёнка в лагере родители подают в департамент сведения о реквизитах счёта для перечисления компенсации, а также отчётные документы. Второй традиционной формой бюджетной поддержки является сертификат на оздоровление и отдых детей. Пункты выдачи сертификатов планируется открыть в апреле. Информация об адресах пунктов будет размещена дополнительно. По вопросам организации отдыха и оздоровления детей следует обращаться в городской департамент социальной политики по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.
25.01.2021 в 15:01

Метки: Деньги, Образование, в Перми

В России

Женщинам разрешили водить фуры, электропоезда, а также работать матросами
В Пермском крае появились первые женские вакансии ранее запрещенных профессий. Министерство труда России внесло изменения в перечень профессий, доступных для представительниц слабого пола. Если ранее в списке запрещенных для женщин профессий было 456 пунктов, то теперь их 100. Теперь дамы смогут быть членами палубной команды судна – боцманом, шкипером, матросом, – выполнять верхолазные работы на высоте выше 10 метров, трудиться водителями большегрузных автомобилей, сельхозтехники и многое другое. В том числе женщины могут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов. В Пермском крае уже появились первые сотрудницы на данной должности.
18.01.2021 в 14:30

Метки: Деньги, В России, Общество

Пермский зритель оценил российскую кинопремьеру «Огонь»
Вышедший в прокат фильм-катастрофа «Огонь», созданный при участии телеканала «Россия», зарекомендовал себя как новый отечественный блокбастер. История о подвиге, который обычно не виден, - так отзываются о картине критики.
29.12.2020 в 12:30

Метки: Кино, В России, Культура, Анонс

Предновогодняя лихорадка: россияне тратят миллиарды на подарки
Россияне в 7,5 раз увеличили объем предновогодних интернет-заказов по сравнению с прошлым годом. Таковы данные одного их крупных российских банков. Средний чек на предновогодние покупки в декабре пока сохраняется на уровне прошлого года, это примерно 5 тысяч рублей. Электроника и гаджеты находятся на первом месте в рейтинге подарков на Новый год. За две недели россияне потратили на них 15 млрд рублей. На косметику и парфюмерию потрачено свыше 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Резкий рост спроса отмечен на ювелирные изделия - граждане израсходовали почти 1 млрд рублей в магазинах украшений.
23.12.2020 в 14:20

Метки: Деньги, Экономика, Общество, В России

Пермь попала в число наименее дружелюбных городов
Пермь попала в число наименее дружелюбных городов по версии сайта Одноклассники. Рейтинг был составлен после анализа комментариев пользователей и оценок к фотографиям. Всего с помощью машинного алгоритма проанализировали 43 миллиона активных пользователей. Выяснилось, что наиболее доброжелательные пользователи живут в Алтайском и Забайкальском крае, в Кемеровской области, Татарстане и Самарской области. Наименее доброжелательные пользователи «Одноклассников» живут в Пермском и Хабаровском крае. Они чаще ставили грустные смайлики и писали негативные комментарии, большая часть которых пришлась на третий квартал 2020 года.
21.12.2020 в 17:00

Метки: В России, Культура, Общество, Интернет

В Перми чествовали бронзовых призеров Первенства России среди команд первой лиги
В Перми состоялось чествование бронзовых призеров женского футбола Первенства России среди команд Первой Лиги. Все они воспитанники Академии игровых видов спорта Пермского края.
16.12.2020 в 17:19

Метки: Спорт, в Перми, В России

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.01.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 28.01.2021

"Ретро-гараж" возвращается"Ретро-гараж" возвращается

В центре Перми из-за следственного эксперимента ограничат движение транспортаВ центре Перми из-за следственного эксперимента ограничат движение транспорта

В прокат вышла военно-историческая драма "Зоя" В прокат вышла военно-историческая драма "Зоя"

Жителя Соликамска осудили на 3 года за призывы к экстремизмуЖителя Соликамска осудили на 3 года за призывы к экстремизму

Пермский театр юного зрителя капитально отремонтируютПермский театр юного зрителя капитально отремонтируют

В Перми открывается выставка полезных товаров «Мир инструмента»В Перми открывается выставка полезных товаров «Мир инструмента»

В Перми будут судить группу наркодилеров из Московской областиВ Перми будут судить группу наркодилеров из Московской области

По факту пожара на Пермском пороховом заводе следователи проводят проверкуПо факту пожара на Пермском пороховом заводе следователи проводят проверку

В Перми ввели в эксплуатацию сразу 14 новых остановок общественного транспортаВ Перми ввели в эксплуатацию сразу 14 новых остановок общественного транспорта

Пожар на Пермском пороховом заводе: пострадали три человекаПожар на Пермском пороховом заводе: пострадали три человека

Пермяков предупредили о сильном ветреПермяков предупредили о сильном ветре

На Пермском пороховом заводе произошел пожарНа Пермском пороховом заводе произошел пожар

Пермская "Звезда" начала подготовку к весенне-летнему этапу первенства ПФЛПермская "Звезда" начала подготовку к весенне-летнему этапу первенства ПФЛ

"Парма" сыграет в Кубке ФИБА-Европа"Парма" сыграет в Кубке ФИБА-Европа

Вечернюю гонку с фонариками перенесли на неопределенный срокВечернюю гонку с фонариками перенесли на неопределенный срок

Дневник заполнили? Получить сертификат о прививках от COVID-19 можно с помощью портала ГосуслугДневник заполнили? Получить сертификат о прививках от COVID-19 можно с помощью портала Госуслуг

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2021«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 27.01.2021

Собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега с козырьков балконов Собственникам квартир напоминают о необходимости уборки снега с козырьков балконов

В Прикамье задержан водитель, насмерть сбивший пенсионерку и скрывшийся с места ДТПВ Прикамье задержан водитель, насмерть сбивший пенсионерку и скрывшийся с места ДТП

Пермяки жалуются в соцсетях на снежную кашуПермяки жалуются в соцсетях на снежную кашу

Пермяки могут поучаствовать в патриотическом флешмобе #ЗояГеройПермяки могут поучаствовать в патриотическом флешмобе #ЗояГерой

"Триста лет на страже города": в Горьковке состоится презентация книги"Триста лет на страже города": в Горьковке состоится презентация книги

В больницах Перми к плановому лечению пациентов возвращают 676 коекВ больницах Перми к плановому лечению пациентов возвращают 676 коек

Синоптики рассказали о погоде на неделюСиноптики рассказали о погоде на неделю

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2021.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную