По факту пожара на Пермском пороховом заводе следователи проводят проверку

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Предварительно установлено, что сегодня утром на производственном комплексе, вследствие нарушения требований промышленной безопасности произошло возгорание, в результате которого трое работников получили термические ожоги различной степени тяжести, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью человека.
"В настоящее время следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, в ближайшее время будет произведена выемка технической документации, видеозаписей камер наблюдения и иные следы и объекты, которые изымаются для дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз. Опрашиваются сотрудники предприятия. Следователем будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственным за охрану труда и пожарную безопасность на предприятии" , - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
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