Пермская "Звезда" начала подготовку к весенне-летнему этапу первенства ПФЛ
В рамках первого учебно-тренировочного сбора тренерский штаб «Звезды» планирует проводить тренировки на поле манежа «Пермь Великая», а также на открытом воздухе и в тренажерном зале.
Ближайший официальный матч запланирован на 4 апреля. В этот день пермяки на поле стадиона «Звезда» примут команду «Волна» из Нижегородской области.
Летнюю и осеннюю часть сезона в ПФЛ пермская «Звезда» завершила на шестом месте турнирной таблицы. В активе команды восемь побед, четыре ничьи и три поражения, два из которых — технические (команда находилась на карантине) и 28 набранных очков. От первого места 4-й группы ПФЛ команду отделяет семь очков.
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