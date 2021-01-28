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На Пермском пороховом заводе произошел пожар
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, угрозы для жизни и здоровья жителей Перми нет. По предварительной информации в результате происшествия пострадали два человека. Точное количество пострадавших сейчас устанавливается. источник: vk.com/podslushanozkm
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