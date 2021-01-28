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"Парма" сыграет в Кубке ФИБА-Европа
Генеральный директор «ПАРМЫ» Александр Башминов отметил, что хотя имена соперников ничего не говорят абсолютному большинству болельщиков, в розыгрыше нет слабых команд.
Александр Башминов, генеральный директор БК «ПАРМА»: "Даже простое перечисление команд турнира, их трофеев говорит о том, что как минимум у этих коллективов есть большой опыт, и однозначно легко не будет никому, в том числе и нам. Поэтому каждая игра на Кубке ФИБА Европа становится важнейшей. Исправить ошибку, как это можно было сделать при привычном формате «дом/выезд», уже будет невозможно. Соответственно, на каждый матч нужно выходить как на финальный, настраиваться и показывать максимальный результат каждый игровой день".
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